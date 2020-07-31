Відома українська телеведуча Оля Фреймут показала себе в сміливому образі, порадувавши фанатів

На фото красуня позувала в білому платті, а волосся залишила розпущеним. Зірка дивилася в об'єктив камери, трохи відкривши рот, роблячи знімок трохи пікантним. Оля взялася за волосся, трохи надаючи їм обсягу, а на тлі можна побачити тільки фіранки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Схожі на пані з Вія", "Справжню красу передає саме чорно біле фото. Ви прекрасні", "Як на мене, ви дуже схожі на Лану Дель Рей", "Дуже красива".

Повідомлялося, що популярна українська телеведуча Ольга Фреймут блиснула красою під час відпочинку у Львові.

«Номер, як завжди. Мій улюблений 22…» — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Фреймут позує в елегантній сукні, нагнувшись на камеру. Через це в кадр потрапило зайве.

Повідомлялося, що 38-річна українська співачка, письменниця і модель Ольга Фреймут вразила неймовірно ніжним кадром.

Ольга постала в світлій сукні з пишними рукавами, оголившим її плічка і частково зону декольте. Витончена блондинка з милим букетиком квітів розташувалася в томної позі на ганку особняка.

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