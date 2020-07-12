Скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут покрасовалась в летнем платье

Как передает Politeka.net, свежее фото женщина опубликовала на своей странице в Инстаграм. Фреймут стояла посреди улицы в легком платье, которое задралось от ветра. Она подняла вверх руки, чтобы придать пикантности фото. Под платье Ольга надела белые туфли на шпильках.

«Наблюдаю за городом. Только плоская обувь, туфельки исчезают. Жизнь же на каблуках интереснее и увереннее. Особенно, если на шпильках быть среди будней. Желаю всем жизни на высоте», - подписала снимок звезда.

За день ее фото собрало почти 13 тысяч лайков. При этом заявление телеведущей очень задело и обидело многих женщин, о чем говорят комментарии под ее фото.

«Особенно весело на шпильках в маршрутке», «В маршрутке на шпильке- это хит», «Все умнеют и перестают зарабатывать проблемы со здоровьем от ношения каблуков. Кроме Вас, Ольга», «А я за удобство! зачем себя мучить каблуками в маршрутке?», «Можно и без туфель выглядеть женственно и красиво», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут сверкнула красотой в голубой кружевной маечке. Телеведущая откровенно рассказала, как ведут себя женщины, которым за 38 лет.

Напомним, что босоногая Фреймут без лифчика забралась повыше ради эффектного фото: "Получила зарплату и...".

Ранее Politeka писала, что Ольга Фреймут наплевала на скромность и устроила без лифчика эффектную фотосессию: "Неожиданно...".

Также Politeka сообщала, что скандальная Фреймут взбудоражила кадром с горячей подружкой: «Украинский ответ Волочковой».