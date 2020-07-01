Популярная телеведущая Юлия Панкова, которая заменила Ольгу Фреймут в проекте «Ревизор», лишилась семьи после карантина
Как передает Politeka.net, об этом Панкова сообщила на своей странице в Инстаграм. Девушка сообщила своим поклонникам, что развелась со своим мужем, свадьбу с которым сыграла в октябре 2019 года. Получается, что Панкова потеряла мужа и семью незадолго до первой годовщины свадьбы. Так быстро расстаются немногие.
По словам девушки, их история любви была очень красивой, но быстро подошла к концу.
«Я благодарю этого человека за все, что мы пережили вместе. Но в любом случае нужно выбирать себя. И скажу вам, что сейчас я счастлива», - подвела итог телеведущая.
Она уверяет, что разошлась с супругом без скандалов. Просто они обоюдно решили, что будут двигаться в разных направлениях.
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Стоит отметить, что после свадьбы Панкова тщательно скрывала личность своего возлюбленного. Она рассказывала, что он человек не публичный, занимается бизнесом в сфере высоких технологий.
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