Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала необычный образ в винтажном стиле

На фото красавица лежит на полу в штанах и пиджаке. Ольга соблазнительно выгнулась, а пиджак решила растегнуть, показывая свою красоту, которая оказалась без лифчика. Волосы Фреймут оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Винтажное фото на пленку", - подписала Оля кадр.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали множество комментариев:

"Зачем это фото сюда выбрасывать, такой госпоже", "Кайф", "Вау, неожиданно", "Украинские женщины, люблю".

Ранее мы сообщали, что украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая известна своими скандальными заявлениями, похвасталась своей яркой подружкой.

Фреймут вместе с танцовщицей Яной Заец позировали на яхте на закате солнца. Яна была одета в зеленый купальник, сверху она набросила белую рубашку. Ольга тоже была одета в белую рубашку. Образ она дополнила солнцезащитными очками.

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Ольга Фреймут преподала украинцам важный урок.

Ольга Фреймут прославилась на всю страну благодаря программе "Ревизор", где она проверяла чистоту и порядок в различных заведениях. Позже у нее появилась авторское шоу "Инспектор Фреймут". Далеко не все правила звезда озвучивает на телевидении, некоторые она приберегла для пользователей сети.

Напомним, Фреймут забыла про правила приличия и засветила лишнее в экстремально коротких шортах

Также Politeka писала, что заменившая Фреймут звезда «Ревизора» потеряла мужа перед первой годовщиной свадьбы

А еще Politeka сообщала, что босоногая Фреймут без лифчика забралась повыше ради эффектного фото



