Дочке скандальной украинской телеведущей Ольги Фреймут, Злате Митчелл удается поражать своей красотой с каждым днем новым образом

Девушка выглядит заметно старше своего возраста, поэтому фанаты не устают восхищаться новыми нарядами и прдеставленными фото из отдыха девушки. Злата выглядит всегда очень ярко и стильно.

В этот раз она показала в социальной сети Инстаграм два новых фото, на которых позировала в модном купальнике с леопардовым принтом и с аккуратно распущенными длинными локонами. Фанаты девушки сразу отметили ее стройную фигуру и "стройные ножки", массово нахваливая дочь ольги Фреймут.

Отметим, молодую звезду часто сравнивают с дочерьми Седоковой, Брежневой и Поляковой, ведь они практически в одинаковом возрасте.

«Этим летом я потеряла друзей, отменила 10000 планов, столкнулась с тревогой, но все это привело меня к огромному прогрессу в заботе о себе и любви к себе. Помните, у всех нас есть свои индивидуальные верования, но будьте храбрее… passionfightersla # la247», - написала Злата.

Поклонники тут же отреагировали:

«Потрясающая, Боже мой», «так мило 😻😻», «Довольно 😘», «Агонь ❤❤❤❤❤», «Длинноногая красотка 🔥🔥🔥», «Красивая, очень 😍😍😍», «😍😍😍😍😍😍 Ты выглядишь потрясающе 😍😍😍😍😍», «Длинные ножки😍😍😍», «Ох нічо собі дитина виросла 😲», «Пушка☝️😉», «Шикарные ножки 👍👍👍😊».

Ранее мы писали, что Злата полетела в США, откуда делится с поклонниками яркими кадрами. На многих снимках она выглядит старше своего возраста – девочка броско красится и очень откровенно одевается. Многие подписчики отмечают в комментариях, что девочка выглядит очень уж взрослой на свои годы, что, однако, ее нисколько не портит.

Около месяца назад дочка Фреймут публиковала фотографии с Лос-Анджелеса. Она писала, что влюбилась в этот город, поэтому мечтает там жить.

«Я приехала в город, в котором я чувствую, что ему принадлежу, и в котором, я знаю, что хочу жить, работать и быть его частью», - писала Злата.

Известно, что дочка Фреймут не первый год занимается танцами. В Америке, по всей видимости, девочка также проходит обучение. Это видно по ее сторис, где Злата регулярно выкладывает видео с занятий в классе хореографии.

Напомним, что 13-летняя дочь Фреймут поразила внешним видом в обычной жизни: «Выглядишь уставшей...».

А еще Politeka писала, что младшая дочь Фреймут поразила внешностью, фото облетело сеть: "Папина копия".

Также Politeka сообщала, что Оля Фреймут в глубоком декольте засветила грудь прямо в ресторане: "Как вкусно!".