Известная украинская телеведущая Оля Фреймут показала себя в смелом образе, порадовав фанатов

На фото красотка позировала в белом платье, а волосы оставила распущенными. Звезда смотрела в объектив камеры, немного приоткрыв рот, делая снимок немного пикантным. Оля взялась за волосы, немного придавая им объема, а на фоне можно увидеть только занавески. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Похожи на госпожу из Вия", "Истинную красоту передает именно черно белое фото. Вы прекрасны", "Как на меня, вы очень похожи на Лану Дель Рей", "Очень красивая".

Сообщалось, что популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут сверкнула красотой во время отдыха во Львове.

«Номер, как всегда. Мой любимый 22…» — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Фреймут позирует в элегантном платье, нагнувшись на камеру. Из-за этого в кадр попало лишнее.

Сообщалось, что 38-летняя украинская телеведущая, писательница и модель Ольга Фреймут впечатлила невероятно нежным кадром.

Ольга предстала в светлом платье с пышными рукавами, оголившим ее плечики и частично зону декольте. Утонченная блондинка с милым букетиком цветов расположилась в томной позе на крыльце особняка.

Напомним, заменившая Фреймут звезда «Ревизора» потеряла мужа перед первой годовщиной свадьбы

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