Син Алли Пугачової і Максима Галкіна справив справжній фурор, поставивши питання, яке хвилює багатьох
Таке відео опублікував Максим Галкін на своїй сторінці в Instagram.
«Життєвий питання😊. Дійсно, чому?», - написав зоряний батько.
На відео Гаррі дивиться мультик «Ну, постривай», а потім звертається з питанням до батька.
«Таточку, а чому у вовка завжди заєць винен? Чому? Він же йому нічого не робить», - запитує хлопчик.
Бузова зняла білизну, максимально привертаючи увагу до нової пісні: "Мені, як жіночому психологу..."
Російська Кардашьян зухвало побешкетувала на вулиці в тоненькому ліфчику: "Такі цукрові булочки!"
Алла Пугачова кардинально змінилася і зворушила кадрами з дітьми: "Копія мами"
Онкохворого сина Віктора Павлика перевели в хоспіс, крик душі матері: "Мені довелося стати ..."
Зазначимо, відео викликало бурхливу реакцію в Мережі. Багато хто написав у коментарях, що також задається цим питанням.
Крім того, користувачі розчулюються зовнішністю Гаррі і відзначають, що він усе більше стає схожим на батька.
«У сильного завжди безсилий винен!», «Теж з дитинства мучив це запитання», «Все моє дитинство мене мучило це питання...», «У слабаків завжди всі винні», «Уті, персик», «Ну от чому? 😃Солодкий», «І тут татко завис», «Який розумний дитина!», «Максим як він на вас схожий», «Життя така 😂», «Гарік, красава. Мене завжди цікавило це питання», «Тато, відповідай😂. Чому?...», «Який розумний хлопчик», «Дуже розумний хлопчика, весь в тата», «Золотий дитина», «Гаррік молодець», «Дуже розумний хлопчика, весь в тата», «Так стає на папу Макса схожий», - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Галкін показав домашні розваги з Пугачовою і дітьми: "Справжнє сімейне щастя".
Як повідомляла Politeka, маленька дочка Пугачової і Галкіна довела шанувальників до сліз: "немає слів..."
Також Politeka писала, що Пугачова без макіяжу захопила молодим видом поруч з Орбакайте: «Дві сестрички».