Син Алли Пугачової і Максима Галкіна справив справжній фурор, поставивши питання, яке хвилює багатьох

Таке відео опублікував Максим Галкін на своїй сторінці в Instagram.

«Життєвий питання😊. Дійсно, чому?», - написав зоряний батько.

На відео Гаррі дивиться мультик «Ну, постривай», а потім звертається з питанням до батька.

«Таточку, а чому у вовка завжди заєць винен? Чому? Він же йому нічого не робить», - запитує хлопчик.

Зазначимо, відео викликало бурхливу реакцію в Мережі. Багато хто написав у коментарях, що також задається цим питанням.

Крім того, користувачі розчулюються зовнішністю Гаррі і відзначають, що він усе більше стає схожим на батька.

«У сильного завжди безсилий винен!», «Теж з дитинства мучив це запитання», «Все моє дитинство мене мучило це питання...», «У слабаків завжди всі винні», «Уті, персик», «Ну от чому? 😃Солодкий», «І тут татко завис», «Який розумний дитина!», «Максим як він на вас схожий», «Життя така 😂», «Гарік, красава. Мене завжди цікавило це питання», «Тато, відповідай😂. Чому?...», «Який розумний хлопчик», «Дуже розумний хлопчика, весь в тата», «Золотий дитина», «Гаррік молодець», «Дуже розумний хлопчика, весь в тата», «Так стає на папу Макса схожий», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Галкін показав домашні розваги з Пугачовою і дітьми: "Справжнє сімейне щастя".

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