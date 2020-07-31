Настя Каменських, Світлана Лобода, Еліна Світоліна та інші зірки показали себе у образах кішечок

На першому фото показала себе Настя Каменських. Зірка позувала в леопардовому бікіні, демонструючи свою фігуру на морі. Красуня відкинула голову, щоб волосся піднялося вгору. Фото вийшло ефектним і на ньому можна оцінити ідеальну фігуру співачки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото позувала Світлана Лобода. Зірка, як можна зрозуміти, теж була на відпочинку і показувала себе в купальнику з леопардовим принтом. Красуня доповнила образ накидкою, а сама спокусливо дивилася в об'єктив камери.

На третьому фото вже українська тенісистка Еліна Світоліна. Дівчина сіла на яхті в леопардовому бікіні, а образ доповнила очками. Красуня відпочивала в цей момент у Франції і як можна помітити, була повністю задоволена відпусткою.

На наступному знімку вже була Наомі Кемпбелл. Красуня показала себе в леопардовому топі, демонструючи ідеальні риси обличчя. Зірка дивилася в камеру, поки знімала сама себе на телефон.

На останньому кадрі вже Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян. Дівчина була одягнена в леопардове плаття з дуже глибоким декольте. Її великі апетитні «м'ячики» буквально вистрибували з сукні. Красуня розпустила волосся і використовувала фільтр, в результаті чого фото стало ще гарячіше.

Нагадаємо, розпалена Каменських показала, що ховає під тонким купальником

А ще Politeka писала, що кокетлива Каменських без Потапа влаштувала вологі гри в смугастому бікіні

Також Politeka повідомляла, що Каменських в банному халаті здивувала розвагами в готелі без Потапа



