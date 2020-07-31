Настя Каменских, Светлана Лобода, Элина Свитолина и другие звезды показали себя в образах кошечек
На первом фото показала себя Настя Каменских. Звезда позировала в леопардовом бикини, демонстрируя свою фигуру на море. Красотка запрокинула голову, чтобы волосы поднялись вверх. Фото вышло эффектным и на нем можно оценить идеальную фигуру певицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором фото позировала Светлана Лобода. Звезда, как можно понять, тоже была на отдыхе и показывала себя в купальнике с леопардовым принтом. Красотка дополнила образ накидкой, а сама соблазнительно смотрела в объектив камеры.
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На третьем фото уже украинская теннисистка Элина Свитолина. Девушка уселась на яхте в леопардовом бикини, а образ дополнила очками. Красотка отдыхала в этот момент во Франции и как можно заметить, была полностью довольна отпуском.
На следующем снимке уже была Наоми Кэмпбелл. Красотка показала себя в леопардовом топе, демонстрируя идеальные черты лица. Звезда смотрела в камеру, пока снимала сама себя на телефон.
На последнем кадре уже Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян. Девушка была одета в леопардовое платье с очень глубоким декольте. Ее большие аппетитные «мячики» буквально выпрыгивали из платья. Красотка распустила волосы и использовала фильтр, в результате чего фото стало еще горячее.
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