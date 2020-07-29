Знаменитая украинская певица Настя Каменских поделилась жарким кадром, сделанным на отдыхе в отеле

Не так давно звезда отправилась на отдых в Анталию, откуда активно делится жаркими кадрами, рассказывает о том, как питается и мотивирует заниматься ранним утром спортом и делать пробежку. Даже в отпуске звезда не расслабляется и следит за собой.

Несколько часов назад Настя поделилась утренним кадром, сделанным во время отдыха в отеле. На своей странице в социальной сети Инстаграм певица восхитила видом без макияжа и украшений.

Так, на фото Настя запечатлена в банном халате и с полотенцем на голове. Она позировала сидя на стуле, около небольшого столика, на котором стоит тарелка с фруктами.

«Утро - самое важное время ☀️ От того, как мы проведём его, зависит весь наш день. Попробуйте провести его в полной тишине, без гаджетов, а просто вы и ваши мысли 😌 Прислушивайтесь к тому, что думаете и представьте, каким классным будет ваш день. И есть большая вероятность, что он именно таким и будет! 🥰», - написала Каменских.

Вот как отреагировали фанаты:

«Одна я с утра думаю «та за шооо» ? 🤪 если бы мое утро было бы таким как на фото))) мечты мечты ))», «Лайк если тоже завтракаешь очень долго🥨🍳🧁🍽️», «Що з твоїми бровами вони якісь», «💯 👍 от утра весь день зависит 😉», «Настя, можно сделать трибьют на это фото? Вы прекрасны 😍😍», «Когда Вы так смотрите, Анастасия, силы прибавляются! И день точно пройдет на Ура!🙏», «Дала совет Настя, проснувшись сразу за телефон взялась,писать пост об утре без гаджетов😂».

Также вчера артистка показывала первый кадр с отдыха в Турции и восхитила фигурой на пляже. На утреннем фото Настя позировала в полосатом бикини бело-серого цвета. Свои кудрявые волосы девушка решила придержать рукой во время того, как позировала, повернувшись боком к объективу.

«Hello there 🙋‍♀️😘Пристально слежу, чтобы все потренировались утром 😄💪 А ты сегодня уже сделал утреннюю гимнастику ? 👀 #morningexercise #goodmorningvibes», - написала Настя.

Вот что ответили фанаты:

«Люблю красоту нашу!♥️♥️♥️♥️♥️», «Конечно, сделала❤️», «Дюймовочка», «Як завжди неперевершена 😻😻😻 Я вами захоплююсь ❤️❤️❤️❤️», «Гладкая как акула) очень красивая», «Спорт сила))👍», «🙄 лень... Настя - твои фото 🔥»,«Супер❤️», «Так повненька красива була, а зараз дивитися страшно», «Настя, как всегда красотка 👍👍👍🤗🤗🤗».

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".