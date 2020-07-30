Знаменитая украинская певица Настя Каменских поделилась яркими фото из отдыха, на которых блеснула фигурой в новом купальнике

Так, после того, как девушка отправилась на отдых, в ее профиле начали появляться яркие кадры в самых разных образах. Настя успела показать сразу несколько модных купальников этого сезона, а также восхитила утренними фото с пробежки и после душа, позируя в одном банном халате.

В этот раз певица решила показать, как позирует на новых двух фото в плетеном гамаке. Она одета в белый купальник со шнуровкой и кроссовки на платформе. Кудрявые волосы Насти распущены, в ушах девушки серьги-гвоздики в виде сердец, и никакого макияжа на лице.

«Summer summer summertime Time to sit back and unwind 🏝», - лаконично написала Настя.

Вот что написали фанаты в ответ:

«Настя лялька❤️🔥», «Bella🔥🔥🔥», «2❤️❤️❤️», «2 супер 🔥🔥», «Красоткаа🔥🔥🔥🤩🤩🤩🤗», «🤩 Обе огонь 🔥🔥🔥», «2 кайф🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «А где вы отдыхаете ?», «Типа посмотрите как я хорошо тусуюсь, пока пол страны зубы на полке держат. Цинизм зашкаливает...», «Как по мне 2)», «Bella🔥🔥🤩🤩🤩❤️».

Также несколько часов назад Настя поделилась утренним кадром, сделанным во время отдыха в отеле. На своей странице в социальной сети Инстаграм певица восхитила видом без макияжа и украшений.

Так, на фото Настя запечатлена в банном халате и с полотенцем на голове. Она позировала сидя на стуле, около небольшого столика, на котором стоит тарелка с фруктами.

«Утро - самое важное время ☀️ От того, как мы проведём его, зависит весь наш день. Попробуйте провести его в полной тишине, без гаджетов, а просто вы и ваши мысли 😌 Прислушивайтесь к тому, что думаете и представьте, каким классным будет ваш день. И есть большая вероятность, что он именно таким и будет! 🥰», - написала Каменских.

Вот как отреагировали фанаты:

«Одна я с утра думаю «та за шооо» ? 🤪 если бы мое утро было бы таким как на фото))) мечты мечты ))», «Лайк если тоже завтракаешь очень долго🥨🍳🧁🍽️», «Що з твоїми бровами вони якісь», «💯 👍 от утра весь день зависит 😉», «Настя, можно сделать трибьют на это фото? Вы прекрасны 😍😍», «Когда Вы так смотрите, Анастасия, силы прибавляются! И день точно пройдет на Ура!🙏», «Дала совет Настя, проснувшись сразу за телефон взялась,писать пост об утре без гаджетов😂».

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".