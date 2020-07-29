Знаменитая украинская певица Настя Каменских поделилась кадрами с жаркими развлечениями в бассейне

Так, отправившись на отдых в Турцию, звезда успела снять много интересных Стори в социальной сети Инстаграм. Стройная певица показала, как веселилась в толпе девушек, а затем похвасталась развлечениями в бассейне, позируя в полосатом бикини.

Так, но серии летних кадров Настя позировала в простом полосатом купальнике. Стоит отметить, что не так давно Каменских заявила: ей очень нравится чувствовать себя комфортно в одежде, поэтому чаще всего она выбирает именно такие наряды. На фото девушки из отпуска можно увидеть, как Настя блистает в простых бикини без модных принтов, ярких украшений и неудобных завязок.

Мы также писали, что сама Каменских показывает купальники, верх которых с тонкими чашечками с различными декоративными элементами (кружево, рюши, воланы, но достаточно просты). Артистка хорошо выглядит в белом, коралловом, зеленом и черном раздельном купальнике, бикини с леопардовым принтом и завязками.

Также несколько часов назад Настя поделилась утренним кадром, сделанным во время отдыха в отеле. На своей странице в социальной сети Инстаграм певица восхитила видом без макияжа и украшений.

Так, на фото Настя запечатлена в банном халате и с полотенцем на голове. Она позировала сидя на стуле, около небольшого столика, на котором стоит тарелка с фруктами.

«Утро - самое важное время ☀️ От того, как мы проведём его, зависит весь наш день. Попробуйте провести его в полной тишине, без гаджетов, а просто вы и ваши мысли 😌 Прислушивайтесь к тому, что думаете и представьте, каким классным будет ваш день. И есть большая вероятность, что он именно таким и будет! 🥰», - написала Каменских.

Вот как отреагировали фанаты:

«Одна я с утра думаю «та за шооо» ? 🤪 если бы мое утро было бы таким как на фото))) мечты мечты ))», «Лайк если тоже завтракаешь очень долго🥨🍳🧁🍽️», «Що з твоїми бровами вони якісь», «💯 👍 от утра весь день зависит 😉», «Настя, можно сделать трибьют на это фото? Вы прекрасны 😍😍», «Когда Вы так смотрите, Анастасия, силы прибавляются! И день точно пройдет на Ура!🙏», «Дала совет Настя, проснувшись сразу за телефон взялась,писать пост об утре без гаджетов😂».

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".