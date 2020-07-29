Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить фанатов своими образами в необычных бикини

Так, два дня назад артистка отправилась на долгожданный отдых в Анталию, поэтому в ее профиле на странице в социальной сети Инстаграм стали появляться стильные кадры, на которых стройная звезда позирует в самых разных образах.

Несколько часов назад Настя представила очередное фото после похудения, блеснув прессом и бедрами в полосатом бикини. Предлагаем вам также вспомнить топ лучших пляжных образов Насти во время отпуска.

Сама певица уже не раз отмечала, что любит удобство, поэтому чаще всего на фото девушки из отпуска певица блистает в простых бикини без модных принтов, ярких украшений и неудобных завязок.

При этом, Настя всегда тщательно выбирает свой пляжный наряд и делится кадрами сразу с нескольких удачных ракурсов.

Проанализировав несколько фото, можно сделать вывод, Настя предпочитает купальник бандо.

Бандо – этотак называемый «купальник без лямок», это разновидность открытых типов купальников. «Bandeau» переводится с французского языка как «повязка». Он характеризуется отсутствием бретелей, а верхняя его часть представляет собой простую полоску ткани.

Также Настя часто показывает купальники, верх которых с тонкими чашечками с различными декоративными элементами (кружево, рюши, воланы, но достаточно просты). Артистка хорошо выглядит в белом, коралловом, зеленом и черном раздельном купальнике, бикини с леопардовым принтом и завязками.

Также на своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, сделанное во время ее отдыха в Турции. На новом кадре Настя позирует в модном купальнике с лепардовим принтом на фоне изумрудной воды Средиземного моря и демонстрирует свою стройную фигуру. Длинные и кудрявые волосы артистки игриво развиваются на ветру, после того, как певица намеренно покрутила головой, чтобы те поднять в воздух.

«@rixossungate let’s fire up today! it’s gonna be hot! 🔥 сегодня зажигаем! Солнце, море, музыка - это 💥🤩», - написала Настя.

Вот что ответили фанаты:

«Настя вы шикарная девушка! Подскажите как вам удаётся держать себя в такой красивой форме?», «Какая счастливая 😻😻😻😻», «Купальник 🔥🔥🔥🔥🔥», «Шикарна фигура Настя у Вас😍👍», «Какая красотка 💚💚», «I'm always online for giving daddy's love», «❤️❤️Красивая ❤️», «Красотка😻», «Люблю её ❤️».

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".