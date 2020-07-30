Співак Томас Нойвірт, який відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, похвалився оголеним видом

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку артиста.

На фото Томас Нойвірт зображений, лежачи на підлозі. При цьому на ньому надіті тільки ланцюги на шиї і сережки у вухах та носі. Вурст красується зі світлим волоссям та чорною пишною бородою.

«Ранок» - коротко підписано фото.

Знімок справив анстоящий фурор в Мережі.

«Ти завжди свято для очей», «Уххх», «Мій улюблений», «Доброго ранку, Тому. Чудово виглядаєш. Я бажаю вам гарного і приємного дня», «Доброго ранку, дорогий сонячне світло. Я цілую твої фотографії кожного дня, моя любов», «Моє серце буквально пропустило удар. Ти дійсно дуже добре виглядаєш», «Гаряче ранок», - захоплюються передплатники артиста.

Нагадаємо, недавно Тому Нойвірт здивував усіх зміною своєї зовнішності.

На новому фото, він позував з ідеально укладеним довгим волоссям, які закривали частину обличчя. А очі підкреслені яскравим макіяжем і накладними віями.

Багато хто вирішив, що артист повернувся до образу Кончіти Вурст, який і прославив його на «Євробачення».

Нагадаємо, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст показала, як виглядає з ранку: "Вогонь".

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