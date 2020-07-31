Тіна Кароль, Оля Полякова, MARUV та інші зірки показали фігури в корсетах
На першому фото позує Тіна Кароль.Красуня показала себе в напівпрозорому корсеті, який підкреслив талію красуні і приховав пишні груди. Образ зірка доповнила чорними штанами і каблуком. Співачка показала себе на весь зріст, не приховуючи свою фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому фото Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян. Красуня сиділа на ліжку і позувала в чорному корсеті. Зірка більше нічого не вдягала, а сама розвернулася спиною, демонструючи спекотне тіло. Волосся модель залишила розпущеним на знімку.
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На третьому кадрі MARUV. Зірка показала себе в прозорому корсеті, який був частково шкіряним. Шматки шкіри прикривали найпікантніші місця, але це не заважало бути знімку дуже гарячим.
На четвертому фото вже Оля Полякова. Красуня була в сукні з корсетом білого кольору. Образ красуня доповнила великим каблуком, а волосся залишила розпущеним. Зірка посміхалася і красувалася на червоній доріжці, показуючи свою ідеальну фігуру.
На останньому знімку Кайлі Дженнер з подружкою. Красуні були в комбінезонах з корсетною частиною. Одяг був тілесного кольору і можна подумати, що красуні позували голими.
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