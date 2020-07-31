Тина Кароль, Оля Полякова, MARUV и другие звезды показали фигуры в корсетах

На первом фото позирует Тина Кароль.Красотка показала себя в полупрозрачном корсете, который подчеркнул талию красотки и скрыл пышную грудь. Образ звезда дополнила черными штанами и каблуком. Певица показала себя во весь рост, не скрывая свою фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян. Красотка сидела на постели и позировала в черном корсете. Звезда больше ничего не надевала, а сама развернулась спиной, демонстрируя жаркое тело. Волосы модель оставила распущенными на снимке.

На третьем кадре MARUV. Звезда показала себя в прозрачном корсете, который был частично кожаным. Куски кожи прикрывали самые пикантные места, но это не мешало быть снимку очень горячим.

На четвертом фото уже Оля Полякова. Красотка была в платье с корсетом белого цвета. Образ красотка дополнила большим каблуком, а волосы оставила распущенными. Звезда улыбалась и позировала на красной дорожке, показывая свою идеальную фигуру.

На последнем снимке Кайли Дженнер с подружкой. Красотки были в комбинезонах с корсетной частью. Одежда была телесного цвета и можно подумать, что красавицы позировали голыми.

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