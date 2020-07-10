Украинская популярная певица Оля Полякова сверкнула роскошной фигурой на яхте

Как передает Politeka.net, красотка поделилась видео с отдыха у себя в Инстаграм. Полякова надела черный сдельный купальник и уселась греться на солнышке. Певица вытянула вперед свои длинные стройные ножки и выгнулась в соблазнительной позе.

На видео видно, что Полякова позировала для фото, но в процессе съемки выяснилось, что это видео. Певица не растерялась и стала позировать для ролика.

«Пишут фотошоп, вот вам пруф))) девчонки давайте ко мне в марафон, все такие будете! И запомните: чем стройнее ноги, тем они выглядят длиннее!)», - написала артистка.

За 40 минут пост звезды посмотрело почти 70 тысяч человек. Не сдержалась певица Лолита и поставила лайк под постом. В комментариях артистке оставили множество комплиментов по поводу ее внешности.

«Но такие бесконечно-шикарные ноги только Бог дает, марафон тут не поможет», «Оля, у тебя ноги как мачты королевского фрегата», «Ноги от ушей», «Боже, Оль. Вы шикарная. Такое красивое тело», «Полякова, какая классная у вас фигура», «Оленька, вы самая красивая, а фигура просто шикарная», «Боже эти ноги», «Королева», - пишут пользователи сети.

Отметим, что ранее Полякова показала во всей красе свою «пятую точку».

Напомним, что стройная Полякова со штангой удивила фигурой после марафона: «Боже, скоро за ветром бегать будешь».

Как сообщала Politeka, Оля Полякова пошалила на камеру в обжигающем наряде: «Девочка на стиле».

Также Politeka писала, что манящая Полякова дала разглядеть свои упругости со всех ракурсов: "Ух, какое...".