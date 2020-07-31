Відома модель Кайлі Дженнер разом з подругою показали себе без збентеження

Праворуч позувала Дженнер. Красуня була в тілесного кольору комбінезоні з корсетом, який показував ідеальні вигини красуні. Поруч стояла подруга Кайлі Анастасія Караниколау в аналогічному вбранні. Волосся красуні вирішили залишити розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"А ми повернулися", - коротко підписала фото Кайлі.

Фанати поставили більше 4 мільйонів лайків і написали коментарі:

"Можу я бути третім?", "Хто-небудь ще ловив основні вібрації місіс Дауттфайр?", "У вас є відповідні операції", "Страшна краса", "Одна красивіша іншої".

Повідомлялося, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер подратувала шанувальників під час зйомок домашнього відео.

На цей раз модель вирішила показати, як испольузет снодійне для того, щоб краще спати. При цьому дівчина зазначила, що вживає тільки безпечні таблетки, які не були тестовані на тваринах.

Повідомлялося, що дна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер зуміла завоювати величезну популярність у всьому світі.

Так, нещодавно в одній з таких груп з'явилося архівне фото. Знімок був добре оброблений за допомогою фоторедактора. Красуня позувала сидячи.

Принади Дженнер прикрив блискучий купальник, який не особливо справлявся зі своєю роботою, груди трохи вилізли з-під нього, але це додавало знімку особливої пікантності.

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