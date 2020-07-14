Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала вечерние развлечения с подругой

Сейчас Кайли активно проводит время на отдыхе, развлекается с подругами и сестрами, причем делает это с розмахом - на курорте, в закрытых зонах отдыха или на вечеринках. Девушка любит показывать новые образы и подчеркивать внушительных размеров ягодицы самыми разными платьями.

При этом в этот раз Кайли примерила жаркое платье необычного кроя со стяжками на спине и ягодицах. Также можно заметить пикантный разрез сзади, подчеркивающий тонкую талию знаменитости.

Подруга Кайли предпочла стильное платье, под которым совсем нет белья. А жаркий вырез с завязками до самой талии впечатлил фанатов. Стройная и светловолосая модель рядом с Кайли взбудоражила поклонников, которые написали самые разные комментарии:

«Привет, я думаю, что ты должна показывать больше жарких кадров, ведь это очень сладко», «Я должен начать делать приседания, чтобы воспроизвести эту позу ...», «Черт, не зря мы видим это – просто наслаждение», «Дикие ангелы в ночи❤️❤️», «Мне нравится этот пикантный кадр 💗💗💗💗», «Вы просто бомбические малышки», « Хочется продолжение банкета. Ооо 🔥», - написали фанаты.

Также Кайли удалось показать, что она не только похудела, но еще и находится в поисках "себя". Дело в том, что девушка постоянно меняет свой имидж. Кайли за довольно короткий срок успела сменить цвет волос несколько раз, причем девушка экспериментирует не только с париками. От природы у Дженнер темные локоны, но она часто показывает себя с розовым, желтым, зеленым и даже бирюзовым цветом волос.

Сегодня красотка сверкнула идеальными белыми прядями, улегшись на постели и выставив напоказ фигуру в ночнушке.

«Она вернулась», - загадочно подписала девушка свой новый кадр.

Поклонники сразу же бурно отреагировала:

«Я однажды буду твоим любимым рэпером», «Королева», «Потрясающие, зажигай малышка!», «Ох, мне это так нравится», «Gorgeous😍 omggggggg», «Так прекрасно», «Люблю вас», «Так великолепно 💘», «такая милая мама», «нет, покажи нам продолжение, это очень соблазнительно», «Томная малышка».

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