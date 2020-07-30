Зірка студії «Квартал 95» Ірина Сопонару справила фурор яскравим чином
Зірка «Жіночого Кварталу» показала гламурне фото в своєму миниблоге, передає Politeka.net.
Ірина Сопонару опублікувала знімок, на яке вона відображена в мереживній сукні кольору фуксія.
На обличчі артистки яскравий макіяж з помадою в тон сукні. Образ доповнюють масивні сережки.
Зазначимо, образ припав до смаку фоловерам актриси.
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«Боже, яка ти красива❤️❤️❤️», «Вогонь», «Красуня прям Вау», «Шикарно», «Дуже красива», «Супер», «Обалденная», «Яка краса, очі сліпнуть», «Бомба», «Богиня», - засипали Сопонару компліментами.
Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Ірина Сопонару показала справжній спокуса.
На фото Ірина позувала в темному платті, а зібрала волосся в хвіст. В руках Сопонару чорні трусики, які взяла зубами, а рукою потягнула від себе. Сказати, що фото вийшло дуже гарячим, нічого не сказати. Фанати виявилися просто в захваті від такої спокуси.
Нагадаємо, розкішна блондинка Ірина Сопонару з "Кварталу 95" розстебнула блузку до межі, засвітивши зайве.
Як повідомляла Politeka, білява красуня з "Кварталу 95" припустила сукню, показавши насолоду: "Янголятко".
Також Politeka писала, що гаряча блондинка Сопонару з "Кварталу 95" показала майстер-клас по спокусі: "Голову зносить".