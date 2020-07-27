Звезда студии «Квартал 95» Ирина Сопонару попозировала для своей коллеги Марты Адамчук в соблазнительном мини

Звезды «Женского Квартала» устроили гламурную фотосессию прямо в подъезде. Как сообщает Politeka.net, Сопонару поделилась получившимися снимками у себя в Инстаграм.

Адамчук часто выступает в роли фотографа для своих подруг из «Квартала», и этот случая не стал исключением. Так, она запечатлела Сопонару позирующей в подъезде. На одном из снимков красотка стоит на лестнице и дерзко смотрит вниз. На ней соблазнительное мини и черная рубашка.

Еще на одном фото можно увидеть, что Сопонару решила расстегнуть рубашку, засветив лифчик в горошек.

Свой стильный образ красотка дополнила массивными украшениями в виде цепей и распущенными волосами.

Поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Уххх какая», «Ируся, ты как всегда неотразима! Успехов!», «Комсомолка спортсменка красавица», «Крутая блондинка», «Красотка», - пишут люди.

До этого мы писали, что Сопонару поделилась на своей странице в социальной сети Инстаграм снимком в белой летней рубашке, майке и брюках.

Образ дополняет совершенный макияж, который подчеркивает природную красоту актрисы.

«Самая приятная часть воскресенья –это попасть в объектив к нашей талантливой @marta_adamchuk», – подписала снимок Сопонару.

Автор фото тут же отреагировала, написав, что Ирина – лучший стимул не есть конфеты.Не поскупились на комплименты и другие подписчики артистки.

Напомним, роскошная блондинка из "Квартал 95" расстегнула блузку до предела, засветив лишнее.

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