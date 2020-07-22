Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала себя в смелом образе

На фото Ирина позировала в платье с этническими узорами, а образ дополнила повязкой на волосах. Красотка смотрела в камеру, демонстрируя свой макияж. На кадре Сопонару решила приспустить платье с одного плеча и можно заметить, что девушка была без белья. Благодаря этому фото вышло не еще и немного соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Супер", "Вы очень красивые. Каждый раз вижу ваши фото и наслаждаюсь, какая вы же красивая", "Ты красивая", "Отличное фото", "Красотка", "Хорошая ты девушка. Как не крути", "Госпожа", "Мой ангелочек".

Сообщалось, что известная украинская актриса Ирина Сопонару порадовала поклонников очередным фото в купальнике.

Так, на одном из последних снимков в Инстаграм Ирина Сопонару позирует в купальнике с принтом пальмы. Лиф обтянул сочные прелести звезды, подчеркнув все достоинства.

Сверху актриса надела, вероятно, халат с короткими рукавими, распахнув его.

Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Ирина Сопонару показала настоящий соблазн.

На фото Ирина позировала в темном платье, а волосы собрала в хвост. В руках Сопонару черные трусики, которые взяла зубами, а рукой потянула от себя. Сказать, что фото вышло очень горячим, ничего не сказать. Фанаты оказались просто в восторге от такого соблазна.

Напомним, красотка из "Квартал 95" показала самые аппетитные ракурсы в купальнике

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