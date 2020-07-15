Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала настоящий соблазн
На фото Ирина позировала в темном платье, а волосы собрала в хвост. В руках Сопонару черные трусики, которые взяла зубами, а рукой потянула от себя. Сказать, что фото вышло очень горячим, ничего не сказать. Фанаты оказались просто в восторге от такого соблазна. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Обед", - написала Сопонару.
Тайный роман замужней судьи Х-Фактора вскрылся, имя любовника стало сенсацией: "Скрашивала досуг"
Как выглядели первые мужья Лободы, Бузовой, Брежневой и других звезд: топ пар, которые не смогли
Аллу Пугачеву задержали в Москве по нашумевшему делу: "увели под руки", кадры
Новая компенсация для украинцев, решение принято: "Пять тысяч гривен получит тот, кто..."
Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вкусно?", "А как пахнет", "Я тебя люблю", "Красотка", "Очень красивая", "Ирина, вы брутальная и одновременно повседневно изумительная пушка пуська очерапушка, голову сносит, когда видишь ваше душевное откровенство сокровенство, что и может вызвать у некоторых улыбку. Вы Под-полтавская красотка, с вашей красоты все актеры поднимутся на карьерной лестнице. Не знаю, прочтете вы это или нет, но мы хотим, чтоб это увидели ваши поклонники. Вы отличная актриса. В вас можно увлекаться, ну и вами, конечно. Love!", "Я всякое видела, но такого не видела".
Сообщалось, что украинская актриса Ирина Сопонару похвасталась фигурой в облегающем купальнике.
«А вы знаете этого мальчика? Бывший? Настоящий? Я знаю, ходят слухи, что он ваш. Я видела, вы с ним на пляже отдыхаете. Я знаю, это все не слухи», — говорит автор видео.
Напомним, блондинка из "Квартал 95" поразила безупречными изгибами в прозрачном платье
Также Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" заворожила сладкими местами в тонком топе без белья
А еще Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" удивила увеличенными прелестями в ярком топе