Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала настоящий соблазн

На фото Ирина позировала в темном платье, а волосы собрала в хвост. В руках Сопонару черные трусики, которые взяла зубами, а рукой потянула от себя. Сказать, что фото вышло очень горячим, ничего не сказать. Фанаты оказались просто в восторге от такого соблазна. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Обед", - написала Сопонару.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вкусно?", "А как пахнет", "Я тебя люблю", "Красотка", "Очень красивая", "Ирина, вы брутальная и одновременно повседневно изумительная пушка пуська очерапушка, голову сносит, когда видишь ваше душевное откровенство сокровенство, что и может вызвать у некоторых улыбку. Вы Под-полтавская красотка, с вашей красоты все актеры поднимутся на карьерной лестнице. Не знаю, прочтете вы это или нет, но мы хотим, чтоб это увидели ваши поклонники. Вы отличная актриса. В вас можно увлекаться, ну и вами, конечно. Love!", "Я всякое видела, но такого не видела".

Сообщалось, что украинская актриса Ирина Сопонару похвасталась фигурой в облегающем купальнике.

«А вы знаете этого мальчика? Бывший? Настоящий? Я знаю, ходят слухи, что он ваш. Я видела, вы с ним на пляже отдыхаете. Я знаю, это все не слухи», — говорит автор видео.

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