Дівчина не знає, що таке сором

Відома модель Сьюзі Кортес, яка прославилася як господиня найкрасивіших сідниць, похвалилася своєю гордістю

Дівчина оголила свої принади просто на вулиці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На новому знімку зображено, як Сьюзі Кортес йде по пішохідному переходу у високих чорних чоботях на шпильці. На ній надіті крихітні шорти, більше схожі на труси-стрінги, завдяки чому можна детально роздивитися знамениті сідниці.

Також на моделі синя футболка-топ. В одній руці вона тримає м'яч, а в іншого – синю куртку, яку тягне за собою.

Густі чорні волосся моделі розпущені і вільно спадають до легендарних булочок.

«Восхительно і гаряче», «Краса», «Божественна», «Ідеальна», «Красуня гуляє по вулицях», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, після перемоги в конкурсі Міс Бум Бум титулована «найсексуальніша попа» стала ще популярнішою, кількість передплатників миттєво збільшилася. тепер підтримує інтерес до власної персони жаркими кадрами, а також намагається тримати тіло у формі, заради популярності в майбутньому.

Сьюзі Кортес швидко стала знаменитою. Її обсипали пропозиціями про зйомки популярні журнали, в тому числі модель прикрасила сторінки Playboy.

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць виставила напоказ форми у відвертому купальнику.

Також Politeka повідомляла, що господиня легендарних сідниць вбила чином з книгою.

А ще Politeka повідомляла, що господиня найрозкішніших сідниць спеціально спустила білизна, напруга зростає.