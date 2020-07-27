Популярная фитнес-модель Сьюзи Кортез, известная как обладательница самых красивых ягодиц, порадовала фанатов новым пикантным образом

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала горячее фото на своей странице в "Инстаграме".

Сьюзи Кортез показала всему миру свои идеальные формы на конкурсе "Мисс Бум Бум" и не стесняется выставлять свои прелести в самых разных позах и ракурсах. На этот раз красотка нрядилась в белое кружевное белье, сквозь которое просвечиваются самые интимные детали ее тела. Образ дополнили пушистое белое боа, которое Сьюзи набросила на одно плечо, а также яркое колье и большие полукруглые серьги.

сьюзи кортес, кортез

На снимке Кортез бесстыже взялась за трусы с явным намерением их снять, а свободной рукой она прижала боа к груди. Девушка смотрит в камеру томным взглядом, чуть приоткрыв рот.

Популярные статьи сейчас

Басков изменился до неузнаваемости и ошарашил выходкой из-за водки: "Все время от скуки..."

Игривая Лорак раздвинула ноги, показав возможности молодого тела: «Не каждая это сделает!»

Новый кредит и скачок курса доллара, Шмыгаль срочно предупредил украинцев: что будет с гривной

Украинцам грозят большие штрафы из-за налогов, с кого сдерут деньги: "Если площадь квартиры..."
Показать еще

Пользователи соцсети оценили откровенный внешний вид фитнес-модели и оставили много восхищенных комментариев: 

"Красивая мама 😍😍😍😍"; "Твои глаза удивительно красивы 👀👀😍😍😍😍❤️"; "Симпатичная татуировка😍🔥😍"; "Прекрасная Великолепная Королева 🌹👸🙏"; "Экзотическая красота 👌😍🔥🔥"; "Прекрасное бикини".

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц Сьюзи Кортес сбросила лифчик и ошеломила размером.

А еще Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц в тесном наряде похвасталась упругостями.

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц похвасталась "титулом" в белье из веревочек.