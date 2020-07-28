Знаменитая бразильская модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, порадовала фанатов

Знаменитая модель, которая ранее победила в конкурсе Мисс Бум Бум, а также получила довольно неоднозначный титул, впечатлила жаркими кадрами в необычном образе, сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу знаменитости в соцсети.

Модель, которая не стесняется показывать свои формы, решила придать им пикантности новым образом. Кортес снялась в очках и с книгами.

На фото Сьюзи показала себя в джинсовом пиджаке и кожаных сапогах. Красотка решила обойтись без штанов, поэтому осталась в одних белых стрингах. Модель позировала в библиотеке топлес.

«Я хочу, чтобы ты читала каждую ночь... строка за строкой, пробел за пробелом», - пишут в комментариях восхищенные пользователи Сети.

Напомним, после победы в конкурсе Мисс Бум Бум титулованная «самая сексуальная попа» стала еще популярнее, количество подписчиков мгновенно увеличилось. теперь поддерживает интерес к собственной персоне жаркими кадрами, а также старается держать тело в форме, ради популярности в будущем.

После победы на конкурсе Сьюзи осыпали предложениями о съемках популярные журналы, в том числе модель украсила страницы Playboy.

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