Известная модель Сьюзи Кортес, обладательница самых красивых ягодиц, показала себя в смелом ракурсе

На фото красавица была в белье из веревочек и сеточки, а образ дополнила туфлями на большом каблуке. Сьюзи стала в позе собачки на кровати, демонстрируя идеальный "орешек", на котором невозможно увидеть трусики. Волосы Кортес оставила распущенными, а сама смотрела в камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Доброе утро, красотка", "Ох и ах", "Прекрасная", "Мамочки", "Богиня", "Доброе утро, прекрасная", "Хорошо".

Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортес как зажигает во время очередного челленджа.

Знаменитая модель, которая ранее победила в конкурсе Мисс Бум Бум, а также получила довольно неоднозначный титул, показала, как выполняет необычный челлендж для приложения "Тик-Ток". 

Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортес порадовала фанатов новым кадром из тренировки.

Знаменитая модель, которая ранее победила в конкурсе Мисс Бум Бум, а также получила довольно неоднозначный титул, впечатлила новым фото с тренировки. Отметим, в конкурсе, как понятно из названия, оценивались именно ягодичные мышцы.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц в крохотном белье позволила снять себя сзади

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