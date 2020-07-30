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Курс валют по-новому здивує українців, попередження НБУ: що буде з доларом та євро

Курс валют в Україні 30 липня вразить змінами, замість долара гривню атакує євро.

Так, долар почне торги буквально з тієї ж позначки, що й учора: за сто «вічнозелених» доведеться викласти на 0,36 копійок більше. При цьому до середини дня валюта піднялася до 2769,57 гривень, однак потім її вдалося «приборкати».

А от євро навпаки, раптово підскочить на хвилі «затишшя»: торги почнуться з +1,57 грн.

Курс валют від НБУ на 30 липня:

100 доларів 2768,67;

100 євро — 3246,96 грн.

Дистанційна освіта та жорсткі обмеження, що чекає школярів з 1 вересня: в Кабміні вразили планом

У Кабінеті міністрів розробили три можливих сценарії, за якими розпочнеться новий навчальний рік.

Про це повідомляє Politeka.net, посилаючись на слова виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета під час засідання комітету освіти.

"Переважна більшість шукачів освіти 1 вересня традиційно підуть у навчальні заклади. Міністерство виступає за те, щоб навчальний процес відбувався, як і раніше, у класах, аудиторіях, лабораторіях, спортзалах. Але з урахуванням карантинних обмежень. Органи управління освітою, керівники навчальних закладів отримають докладні алгоритми та роз'яснення щодо можливих дій і рішень в умовах адаптивного карантину", - повідав Шкарлет.

Чиновник додав, що освітній процес буде заборонений в червоних зонах.

Українці отримають додаткові виплати до пенсій, гроші дістануться не всім: що потрібно знати

Українських пенсіонерів попередили про те, що частина з них з початку наступного року буде отримувати додаткову допомогу.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Так, з першого січня наступного року одиноким пенсіонерам буде призначена додаткова щомісячна соціальна допомога у розмірі 685 гривень. Розмір допомоги буде змінюватися, оскільки буде прив'язаний до прожиткового мінімуму.

Допомога буде розраховуватися по наступній формулі: прожитковий мінімум * на 40% (1712 грн х 40% = 685 грн).

Уточнюється, що гроші будуть отримувати лише самотні пенсіонери, які потребують додатковому постійному догляді.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд попередив українців про доленосне рішення по пенсіях, хто залишиться без грошей.

Як повідомляла Politeka, українцям назвали умови для виходу на пенсію в 45 років: "Гроші отримають лише..."

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