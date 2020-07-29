Украинских пенсионеров предупредили о том, что часть из них с начала следующего года будет получать дополнительную помощь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Так, с первого января следующего года одиноким пенсионерам будет назначена дополнительная ежемесячная социальная помощь в размере 685 гривен. Размер помощи будет меняться, поскольку будет привязан к прожиточному минимуму.

Помощь будет рассчитываться по следующей формуле: прожиточный минимум * на 40% (1712 грн х 40% = 685 грн).

Уточняется, что деньги будут получать лишь одинокие пенсионеры, которые нуждаются в дополнительном постоянном уходе.

До этого мы рассказывали о том, что в ближайшее время пенсионеров в Украине поделят на группы. После этого часть из них перестанет получать выплаты.

Закон предусматривает, что по ряду причин пенсионер в Украине может остаться без выплат. В следующем году, согласно планам чиновников, эти правила будут ужесточены, что может привести к сокращению выдачи денег.

Пенсию могут забрать, если выплаты назначены на основании фальшивых документов или документов с ошибками. Отмечается, что в случае обнаружения ошибок, ПФУ сможет пересмотреть размер пенсии или вовсе отменить выплаты.

Напомним, что Пенсионный фонд предупредил украинцев о судьбоносном решении по пенсиям, кто останется без денег.

Как сообщала Politeka, украинцам назвали условия для выхода на пенсию в 45 лет: "Деньги получат лишь..."

Также Politeka писала, что выйти на пенсию окажется невозможно, под ударом окажутся тысячи: Через года...