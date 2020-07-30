Курс валют в Украине 30 июля поразит переменами, вместо доллара гривну атакует евро

Об этом сообщает Politeka.

Так, доллар начнет торги буквально с той же отметки, что и вчера: за сто «вечнозеленых» придется выложить на 0,36 копеек больше. При этом к средине дня валюта поднялась до 2769,57 гривен, однако потом ее удалось «обуздать».

А вот евро наоборот, внезапно подскочит на волне «затишья»: торги начнутся с +1,57 грн.

Курс валют от НБУ на 30 июля:

100 долларов — 2768,67;

100 евро — 3246,96 грн.

Отыграться гривна решит на российском рубле, десять из которых можно будет купить за 3,8209 грн.

Как сообщалось ранее, Минэкономики опубликовало относительно позитивный прогноз по курсу доллара в Украине.

Так, в Кабинете министров прогнозируют, что обменный курс доллара в 2021 году составит 29,1 гривен/$, на конец года - 28,8 грн/$.

Об этом говорится в проекте "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы", который был подготовлен Минэкономики.

Соответствующий проект постановления содержится в повестке дня заседания Кабмина на 29 июля, который будет рассмотрен в ближайшее время.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".

Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.

Также Politeka писала, что доллар рванет вверх, гривну ждет серьезный удар: что будет с курсом валют в последние дни июля.