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Курс валют по-новому удивит украинцев, предупреждение НБУ: что будет с долларом и евро

Курс валют в Украине 30 июля поразит переменами, вместо доллара гривну атакует евро.

Так, доллар начнет торги буквально с той же отметки, что и вчера: за сто «вечнозеленых» придется выложить на 0,36 копеек больше. При этом к средине дня валюта поднялась до 2769,57 гривен, однако потом ее удалось «обуздать».

А вот евро наоборот, внезапно подскочит на волне «затишья»: торги начнутся с +1,57 грн.

Курс валют от НБУ на 30 июля:

100 долларов — 2768,67;

100 евро — 3246,96 грн.

Дистанционное образование и жесткие ограничения, что ждет школьников с 1 сентября: в Кабмине поразили планом

В Кабинете министров разработали три возможных сценария, по которым начнется новый учебный год.

Об этом сообщает Politeka.net, ссылаясь на слова исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета во время заседания комитета образования.

"Подавляющее большинство соискателей образования 1 сентября традиционно пойдут в учебные заведения. Министерство выступает за то, чтобы учебный процесс проходил, как и раньше, в классах, аудиториях, лабораториях, спортзалах. Но с учетом карантинных ограничений. Органы управления образованием, руководители учебных заведений получат подробные алгоритмы и разъяснения относительно возможных действий и решений в условиях адаптивного карантина", - поведал Шкарлет.

Чиновник добавил, что образовательный процесс будет запрещен в красных зонах.

Украинцы получат дополнительные выплаты к пенсиям, деньги достанутся не всем: что нужно знать

Украинских пенсионеров предупредили о том, что часть из них с начала следующего года будет получать дополнительную помощь.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Так, с первого января следующего года одиноким пенсионерам будет назначена дополнительная ежемесячная социальная помощь в размере 685 гривен. Размер помощи будет меняться, поскольку будет привязан к прожиточному минимуму.

Помощь будет рассчитываться по следующей формуле: прожиточный минимум * на 40% (1712 грн х 40% = 685 грн).

Уточняется, что деньги будут получать лишь одинокие пенсионеры, которые нуждаются в дополнительном постоянном уходе.

Напомним, что Пенсионный фонд предупредил украинцев о судьбоносном решении по пенсиям, кто останется без денег.

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