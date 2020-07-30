Турецька модель Гюль Бахарі похвалилася розкішними вигинами в тісному одязі в сітку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує у фіолетовому платті з глибоким декольте, з-за якого її принади буквально «випирають». Саму фотографію модель ніяк підписала, хоча це не завадило її шанувальникам засипати кумира «тоннами» компліментів.

«Як випирають, чудо», «боже, ти виглядаєш просто неймовірно. Я теж хочу виглядати», «що за неймовірний вигляд. Красуня неймовірна», «вау, як це мило виглядає», «улюблена краса», «ідеальна, мила і сексуальна одночасно», — пишуть вони.

До цього ми писали, що відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кім Кардаш'ян, похвалилася вражаючими вигинами

На знімку турецька Кардаш'ян позує сидячи на терасі з видом на місто. Модель одягнена в мінішорти та коротку щільно облягає блузу, яка застібнута на один ґудзик. Виглядає, неначе пишні груди Бахарі ось-ось розірве тісне вбрання.

Одяг на турецькій Кардаш'ян чорно кольору, що дуже ефектно виглядає з її темним волоссям.

Нагадаємо, що Гюль Бахарі не змогла втримати "персики" в королівському декольте: "Справжня лялька".

А ще Politeka писала, що Гюль Бахарі ледве вмістила свій скарб у величезне декольте: "Смачні дыньки".

Також Politeka повідомляла, що Гюль Бахарі полонила розміром «м'ячиків» у тісному купальнику з мотузок: «Східна принцеса».