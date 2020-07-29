Українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою 13-го розміру грудей, похвалилася формами в мокрому купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Кайфушечки😇 Азовське море🥰 Стрілецьку. Ось я до морька й добралася», — йдеться в повідомленні.

За словами Кузнєцової, в море вона знову відчула себе дитиною: «годинами стрибала на хвилях, ловлячи при цьому купальник».

«Ну і результат таких розваг лежу в ліжку вся в сметані й запаленої шкірою) сьогодні прям весь день провела в морі) до речі фотка ще з учорашнього дня і не розумію коли викладають фотографії з купань з локонами та укладкою) тут я відпочиваю душею і тілом», — йдеться в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що на знімку Кузнєцова позує в купальнику з мотузок, який ледь витримує значні форми знаменитості.

Як повідомлялося раніше, модель Міла Кузнєцова, яку визнали українкою з самою великою натуральними грудьми, показала свою головну гордість крупним планом.

Кузнєцова записала себе на камеру, розповівши, як відпочиває на курорті. Вона була одягнена в купальник, який тримався за допомогою товстих мотузочок. Втім, він не зміг приховати неймовірні розміри красуні. Крім цього, модель одягла капелюшок, яка, за її словами, сховала її від дощу.

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова посадила котика собі на груди, змусивши чоловіків червоніти: "Розрив довбешки".

Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова показала дари природи в тісному купальнику: «Кров з молоком!».

Також Politeka писала, що Міла Кузнєцова показала щедрість природи в екстремальному декольте: «Магічний вид».