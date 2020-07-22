Украинка с 13-м размером груди Мила Кузнецова показала свое сокровище

Красотка в этот раз была в голубом платье в горошек с огромным декольте. Мила решила не надевать бюстгальтер, поэтому фанаты могли насладится раскошным видом груди. Образ Кузнецова дополнила черной повязкой на голове, а в руках держала кота по имени Макс белого цвета. Звезда сидела на диване и улыбалась на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наконец-то моя звезда @cornishrexmax засветилась на телевидении!!!", - написала Мила.

Фанаты поставили почти 600 лайков и написали комментарии:

"Мамин сынок", "Красотка", "Какого размера грудь?", "Счастливый котик", "Разрыв башки".

Сообщалось, что 31-летняя украинская модель Мила Кузнецова, выдающийся бюст которой отметили в Национальном реестре рекордов Украины, вызвала фурор новым фото.

Пышногрудая красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в красном платье в мелкий белый горошек с впечатляющим декольте.

Ранее мы писали, что 31-летняя украинская модель Мила Кузнецова разгорячила публику внешним видом и размышлениями о лете.

Так, Мила в зеленом платье с будоражащей зоной декольте стояла перед кустом с красными цветами, положив руки на пояс. Естественно, все внимание на впечатляющих размеров бюст красотки, который та без тени смущения демонстрирует.

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