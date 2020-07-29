Дочка зірки студії «Квартал 95» Євгена Кошового Варвара вразила красою на відпочинку з мамою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, 12-річна дівчинка позує поруч з мамою, демонструючи неймовірну красу і схожість з батьками. Доповнювали образ дівчинки красиві сережки. Сам знімок був зроблений в чорно-білому стилі й не як-небудь підписаний.

А оскільки фотографія була опублікована в Сторіс, шанувальники знаменитості не змогли висловити слова захоплення красою кумира, хоча багато хто з них відмітили б схожість з матір'ю.

До цього ми розповідали, що дочка зірки Студії «Квартал 95» Євгена Кошового влаштувала стильну фотосесію з шафою.

12-річна Варвара Кошова поділилася фотографіями у своєму Instagram.

На знімках школярка позує в досить простому, але при цьому стильному образі. На ній темні джинси з високою посадкою і чорна майка. На першому фото Варя стоїть, притулившись спиною до шафи з яскраво-червоними дверцятами. Дівчина виглядає, як справжня модель.

На другому фото вона повернулася до шафі й сперлася на нього однією рукою, відставивши ногу назад. Передплатники юної красуні активно коментують знімки. В коментарях навіть припустили, що сховався в шафі батько Вари – Євген Кошовий.

Нагадаємо, Кошовий з «Квартал 95» відпустив волосся і вразив українців пляжним тілом.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Кошового з «Квартал 95» зухвало задерла ногу в недитячій сукні.

Також Politeka писала, що Кошовий з «Квартал 95» пожовк і змінився в обличчі після слів дружини: таким його ще не бачили.