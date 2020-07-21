Дочь звезды Студии «Квартал 95» Евгения Кошевого устроила стильную фотосессию со шкафом

12-летняя Варвара Кошевая поделилась фотографиями в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках школьница позирует в довольно простом, но при этом стильном образе. На ней темные джинсы с высокой посадкой и черная майка. На первом фото Варя стоит, прислонившись спиной к шкафу с ярко-красными дверцами. Девушка выглядит, как настоящая модель.

На втором фото она повернулась к шкафу и оперлась на него одной рукой, отставив назад ногу.

Подписчики юной красотки активно комментируют снимки. В комментариях даже предположили, что в шкафу спрятался отец Вари – Евгений Кошевой.

«Красивенькая», «Ну нифига», «Волчица», «та ты шо какая», «Варя про 2 фотку: "Батяяя!! Давай быстрее переодевайся, я уже задолбалась ширму держать!!". А так фотка классная», «Как всегда лучше всех», - пишут люди.

До этого мы писали, что 12-летняя Варвара Кошевая несмотря на столь юный возраст уже очень активно ведет свою страницу в Инстаграм, постоянно демонстрируя подписчикам разные модные луки. Девушке явно нравится наряжаться и делать селфи в разных образах.

На этот раз школьница поделилась серией новых снимков.

На селфи Варвара позирует перед камерой в милой зеленой кофте с цветочным принтом. Красотка дополнила свой образ легким и свежим макияжем: девушка подкрасила ресницы и брови и выделила губы сочным блеском.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» отпустил волосы и впечатлил украинцев пляжным телом.

Как сообщала Politeka, юная дочь Кошевого из «Квартал 95» дерзко задрала ногу в недетском платье.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартал 95» пожелтел и изменился в лице после слов жены: таким его еще не видели.