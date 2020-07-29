Українська актриса Анна Кошмал з серіалу «Свати», в якому зіграла роль Женьки, вразила красою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Базар'янский гламур», — коротко сказано в повідомленні.

На опублікованому знімку Кошмал позує у відвертому міні під час приїзду в курортне містечко в Одеській області Базар'янка. Доповнювали образ знаменитості елегантні окуляри й накидка на голову. Вид знаменитості став причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Сліпуча», «Дуже гаряча! Просто блиск», «Офігенна, правда», «сонячна наша Ганнуся», «Чудова дівчина», «красуня!», «дуже красива», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що актриса Анна Кошмал, яка грає Женьку в серіалі «Свати», подратувала шанувальників незвичайним фото

Красуня зняла одяг, прикрившись букетом польових квітів. Втім, прикрити все не вийшло, тому Ганна засвітила зайве оголені плечі, спину і ключиці. Доповнив Образ незвичайний макіяж. Красуня зробила червоні стрілки, які додали шарму фото.

За годину її фото оцінили понад 14 тисяч разів. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що Анна Кошмал зачарувала видом в прозорій білизні, кадри ніжності: «Просто ангел».

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