Известная украинская актриса Анна Кошмал показала себя и рассказала о путешествиях

На фото Кошмал позирует в белом платье с глубоким декольте. Как можно заметить, красотка была без белья и улыбалась на камеру. Анна оставила волосы распущенными, а в руках держала журнал, позируя на фоне стены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Путешествуя, мы никогда не возвращаемся домой прежними. Это источник вдохновения, открытий, романтики и неслучайных случайностей. Возможность переключиться и посмотреть на свою жизнь по-новому, как бы со стороны. Меня будоражит сама мысль о новом приключении где-нибудь за рубежом. Поэтому я с огромным нетерпением жду открытия границ и былой безопасности", - написала Анна.

Фанаты поставили более 20 тыысяч лайков и написали комментарии:

"Хорошего отпуска и отдыха, загара обалденного и океана пенного!", "Этот мир должен лежать у Вас под ногами, а не Вы под ним фотографироваться. Когда то так и будет", "Почему так неотразимо", "Ты Аня сногсшибательная", "Красавица Анечка вы очень талантливая девушка хорошие слова отлично сказано такие нежные браво Анюта!", "Вы очень талантливая актриса. Я вас просто обожаю", "Анечка, это конечно не моё дело, но с чёрным цветом волос тебе идёт больше", ""Муж не ревнует?".

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