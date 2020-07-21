Известная украинская актриса Анна Кошмал показала себя и рассказала о путешествиях

На фото Кошмал позирует в белом платье с глубоким декольте. Как можно заметить, красотка была без белья и улыбалась на камеру. Анна  оставила волосы распущенными, а в руках держала журнал, позируя на фоне стены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Анна Кошмал, Женька из "Сватов"

"Путешествуя, мы никогда не возвращаемся домой прежними. Это источник вдохновения, открытий, романтики и неслучайных случайностей. Возможность переключиться и посмотреть на свою жизнь по-новому, как бы со стороны. Меня будоражит сама мысль о новом приключении где-нибудь за рубежом. Поэтому я с огромным нетерпением жду открытия границ и былой безопасности", - написала Анна.

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Фанаты поставили более 20 тыысяч лайков и написали комментарии:

"Хорошего отпуска и отдыха, загара обалденного и океана пенного!", "Этот мир должен лежать у Вас под ногами, а не Вы под ним фотографироваться. Когда то так и будет", "Почему так неотразимо", "Ты Аня сногсшибательная", "Красавица Анечка вы очень талантливая девушка хорошие слова отлично сказано такие нежные браво Анюта!", "Вы очень талантливая актриса. Я вас просто обожаю", "Анечка, это конечно не моё дело, но с чёрным цветом волос тебе идёт больше", ""Муж не ревнует?".

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