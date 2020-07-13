Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла Женьку в сериале «Сваты», поделилась нежным фото

У себя в Инстаграм девушка опубликовала снимок, на котором предстала в очень женственном и нежном образе. Кошмал надела белое прозрачное белье, а сверху набросила черную кофту, сообщает Politeka.net. Актриса держала в руках цветок, который гармонировал с ее собственным образом. Благодаря необычному луку Анна выглядела впечатляюще.

За полчаса ее фото оценили почти 4 тысячи человек. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Ого вы красивые», «Вы просто ангел, который спустился на землю. Очень люблю вас. Как всегда шикарно выглядите», «Такая нежная», «Обворожительно», «Красавица», «Великолепна», «Прекрасна», «Аня любовь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Кошмал поделилась фотографией в окружении друзей. На лицах у всех были наклеены звездочки. Девушка выглядела очень счастливой. Она поблагодарила близких за прекрасный вечер, проведенный вместе. В сети фото вызвало настоящий фурор.

«Класнючие», «Аня, ты такая красивая. И мне не показалась, или на этой фотке Владислав Мурас из сватов», «Сколько настроения, позитива и атмосферы в этом фото. Приятных, Вам выходных, дорогая Анна», - отметили подписчики.

Напомним, что Анна Кошмал призналась, кто из звезд сбежал со съемок: "В седьмом сезоне...".

Как сообщала Politeka, Женька из "Сватов" устроила прогулку по ночному Киеву, удивив внешностью.

Также Politeka писала, что повзрослевшая Женька из "Сватов" потрясла новой фотосессией, усевшись на рельсы.