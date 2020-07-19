Звезда популярного сериала "Сваты" Анна Кошмал порадовала пикантным летним снимком

Как сообщает Politeka.net, актриса опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.

На ней Анна Кошмал позирует перед окном в обнаженном виде, судя по кадру, на девушке нет бюстгальтера или какой-либо другой одежды. Знаменитость сидит у стенки и подставила лицо ярким солнечным лучам - она аж зажмурилась от удовольствия и теплой неги. Волосы ее несколько растрепаны и падают на плечо.

"Как же я люблю солнце... Лето, побудь как можно дольше🙏🏼🌸", - подписала Анна Кошмал свою публикацию.

Пользователи социальной сети оценили нежный образ "Женьки" в комментариях и оставили много комплиментов:

"Ты очень красивая! Обожаю тебя!"; "Эстетика😍"; "Так эстетично😻😻😻🔥🔥🔥"; "Супер".

Ранее Анна Кошмал показалась поклонникам в другом нежном образе. Для фото она нарядилась в белое прозрачное белье, а сверху накинула черную кофту. Для довершения образа актриса взяла в руки цветок, который подчеркнул ее природную красоту. На этом снимке красотка тоже закрыла глаза, что придало ей женственного шарма.

Напомним, что нежная Анна Кошмал показала, как нужно отдыхать, неожиданное фото: «Любовь это…».

Как сообщала Politeka, Женька из «Сватов» огорошила словами о беременности, Валюха не выдержала: «Сердце чуть не остановилось».

Также Politeka писала, что Анна Кошмал устроила прогулку по ночному Киеву, удивив внешностью.