Модель Гейл Келлі з Victoria’s Secret вразила шанувальників гарячим знімком з відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Нічне купання», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Гейл позує в крихітному купальнику, демонструючи ідеальний вигляд ззаду. Фотографія була зроблена вночі під час того, як знаменитість вирішила скупатися.

«Неймовірна», «абсолютна краса», «вау», «божественна, неймовірна фігура», «це фото викликає тільки одну емоцію», «красуня, супер!», «до чого ж ти красива», «дуже круто вийшло, слів не підібрати», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома модель Victoria's Secret Гейл Келлі вразила природною красою на фото в трусах і тонкому топіку.

Красуня поділилася новим домашнім знімком у своєму Instagram.

На фото Келлі позує будинку в по-літньому легкому образі. На ній короткий білий топік з тонкої тканини, в якій видно, що модель не стала надягати ще і ліфчик, а також блакитні труси.

Келлі позує легко і невимушено, піднявши волосся вгору, наче намагається зібрати їх у хвіст. На обличчі моделі немає косметики, що робить її образ ще більш природним.

Нагадаємо, Гейл Келлі з Victoria's Secret вбралася в екстремальне міні для гри в теніс: "Шикарна дитинко".

Як повідомляла Politeka, волога Гейл Келлі з Victoria's Secret в мінібікіні вразила нескінченними ногами.

Також Politeka писала, що Гейл Келлі з Victoria's Secret в прозорому бікіні показала найпотаємніше.