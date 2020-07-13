Известная модель Victoria's Secret Келли Гейл впечатлила естественной красотой на фото в трусах и тонком топике

Красотка поделилась новым домашним снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Келли позирует дома в по-летнему легком образе. На ней короткий белый топик из тонкой ткани, в которой видно, что модель не стала надевать еще и лифчик, а также голубые трусы.

Келли позирует легко и непринужденно, подняв волосы вверх, будто пытается собрать их в хвост. На лице модели нет косметики, что делает ее образ еще более естественным.

Поклонники красотки всего за несколько часов буквально засыпали ее новый снимок лайками и восторженными комментариями, в которых не уставали восхищаться ее горячим образом.

До этого мы писали, что на одном из последних снимков Келли предстала в крохотном бикини на отдыхе в Калифорнии. Модель позировала возле голубого озера, выставив вперед стройную ножку.

Обалденная Келли надела зеленый купальник, натянувшийся на сочных прелестях. Маленькая салатовая ткань едва удерживала грудь на месте. При этом видно, как бюст выпирает и ему тесно.

Крохотные плавки на тонких бретельках позволили рассмотреть упругие ягодицы модели, а также ее тонкую талию и стальной пресс. Длинноногая принцесса любовалась видами на озеро, на котором стоял гидроцикл.

Напомним, Келли Гейл из Victoria's Secret нарядилась в экстремальное мини для игры в теннис: "Шикарная детка".

Как сообщала Politeka, влажная Келли Гейл из Victoria's Secret в мини-бикини поразила бесконечными ногами.

Также Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria's Secret в прозрачном бикини показала самое сокровенное.