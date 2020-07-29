Британська супермодель Демі Роуз блиснула пишними формами, які вирішила обтягнути тісною сукнею

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує в сукні без білизни, демонструючи ідеальні форми на камеру з різних ракурсів. Доповнювали образ знаменитості гарний макіяж і бездоганна усмішка.

Шанувальники моделі не змогли що-небудь сказати, адже кадрами красуня поділилася у себе в Сторіс, а не на основній сторінці.

Як повідомлялося раніше, британська модель Демі Роуз похвалилася розкішними формами в крутому купальнику.

Свіжим фото з відпочинку в Іспанії красуня поділилася у себе в Instagram. Дівчина вибрала для зйомки розкішний купальник, який ледь прикрив її принади. Роуз повернулася спиною до камери, засвітивши свою головну гордість у всій красі. Її «п'ята точка» виглядала так вражаюче, що чудовий вигляд за Демі залишився непоміченим.

«Любов до себе - справжня хвиля», - підписала фото зірка.

За 20 хвилин її пост зібрав понад 60 тисяч лайків. В коментарях Роуз залишили масу компліментів на різних мовах, адже у неї є шанувальники по всьому світу.

Нагадаємо, що Демі Роуз блиснула неосяжними "кулями" в дуже маленькому ліфчику: "Гріх таке приховувати".

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз скинула все зайве, рятуючись від спеки: з таким тілом білизна не потрібно.

Також Politeka писала, що Демі Роуз звела з розуму пишними формами в сітці: «Фантастична дитинко».