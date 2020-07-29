Топмодель Белла Хадід, яку називають однією з найкрасивіших жінок у світі, вразила сміливою витівкою на фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«До нових зустрічей», — коротко говориться в повідомленні.

Знаменитість також поділилася знімками з нової фотосесії, де вона позує в одній кепці, рукавичках і нижній білизні. При цьому пікантні місця модель прикриває або парасолькою, або руками.

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Until we meet again @chanelofficial @luigiandiango @chaos @chaossixtynine 🖤

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«Ти мій ідол», «з якою планети ти прилетіла?» «біса гарна», «ти божественна до неможливості», «просто космос. Не можу намилуватися», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що супермодель Белла Хадід, яку назвали найбільш красиво жінкою у світі, розповіла про свій новий проєкт.

Новиною, а також цікавими кадрами відома красуня поділилася на своїй сторінці в соцмережі.

Белла Хадід зізналася, що свій проєкт почала на початку карантину. Вона виставить на аукціон речі обмеженої серії. При цьому модель підкреслила, що проєкт благодійний.

Нагадаємо, Белла Хадід в короткій маєчці показала, як орудує інструментом: "Янголятко не так простий".

Як повідомляла Politeka, казкова Белла Хадід в облягаючому купальнику зігнулась до непристойності, жаркі кадри: «абсолютна краса».

Також Politeka писала, що найкрасивіша дівчина у світі влаштувала пікантне шоу під водою: «Чарівна Белла».