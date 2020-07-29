Знаменитість перевершила сама себе

Топмодель Белла Хадід, яку називають однією з найкрасивіших жінок у світі, вразила сміливою витівкою на фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«До нових зустрічей», — коротко говориться в повідомленні.

Знаменитість також поділилася знімками з нової фотосесії, де вона позує в одній кепці, рукавичках і нижній білизні. При цьому пікантні місця модель прикриває або парасолькою, або руками.

«Ти мій ідол», «з якою планети ти прилетіла?» «біса гарна», «ти божественна до неможливості», «просто космос. Не можу намилуватися», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що супермодель Белла Хадід, яку назвали найбільш красиво жінкою у світі, розповіла про свій новий проєкт.

Новиною, а також цікавими кадрами відома красуня поділилася на своїй сторінці в соцмережі.

Белла Хадід зізналася, що свій проєкт почала на початку карантину. Вона виставить на аукціон речі обмеженої серії. При цьому модель підкреслила, що проєкт благодійний.

Нагадаємо, Белла Хадід в короткій маєчці показала, як орудує інструментом: "Янголятко не так простий".

Як повідомляла Politeka, казкова Белла Хадід в облягаючому купальнику зігнулась до непристойності, жаркі кадри: «абсолютна краса».

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