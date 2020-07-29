Українська Dj і колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко вразила сміливою витівкою в непристойному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Це фото присвячене Міжнародному дню... губної помади. 💄💋 До речі, коли готувала пост, то трохи здивувалася, що в середньому, жінка, яка фарбує губи хоча б 5 днів в тиждень, за своє життя з'їдає близько 5 кг помади», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кумейко позує у вбранні з одних мотузочок без білизни, демонструючи апетитні місця на камеру. З-за надмірно пікантне фото, знаменитість вирішила прикрити інтимні місця стікером. На голові у красуні видніється елегантний капелюх.

«Анастасія, май совість! Трохи телефон з рук не випустив!», «Зізнаюся, помада — це останнє, на що я дивився», «Трохи щелепу не упустив», «неймовірна дівчина», «Ой ой ой, справжня поліцейська, клас🙌», «свавілля», — пишуть вони.

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«Ідеально», — коротко сказано в підпису.

Звернемо увагу, що на кадрах Кумейко позує в яскраво-помаранчевій мінісукні без білизни, яке максимально підкреслює її розкішні форми. При цьому красуня лежить на надувному матраці, зробленому у вигляді картоплі-фрі, паралельно тримаючи в руках їжу.

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