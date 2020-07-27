Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко сверкнула красотой во время отдыха в бассейне
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.
«Идеально», — коротко сказано в подписи.
Обратим внимание, что на кадрах Кумейко позирует в ярко-оранжевом мини-платье без белья, которое максимально подчеркивает ее роскошные формы. При этом красотка лежит на надувном матрасе, сделанном в виде картошки-фри, параллельно держа в руках еду.
Уточним, что дополняли образ исполнительницы элегантные очки и красивая прическа. Ее поклонники активно лайкали кадры с кумиром, хотя и не решились их комментировать.
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Как сообщалось ранее, экс-участница группы Nikita, певица и диджей Анастасия Кумейко сверкнула фигуркой в одном лифчике.
У себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором танцевала возле холодильника. На певице были белые штаны, а верхнюю одежду она решила сбросить с себя. Кроме этого, красотка использовала фильтр, который надел ей на лицо кожаную маску зайчика. Таким образом, Кумейко буквально устроила ролевые игры на кухне.
«Ох как красиво видно мои бублички, конфетки и прочие «секретики» идеальной фигуры», - подписала звезда первое сторис.
Напомним, что фигуриста экс-Nikita сверкнула идеальным шпагатом, Волочкова не конкурент: пикантное фото.
А еще Politeka писала, что экс-Nikita нагнулась в халате перед камерой, показав самое интересное: "Ракурс решает".
Также Politeka сообщала, что фигуристая экс-Nikita устроила опасные игры в узеньком боди и накидке: "Заберите у нее...".