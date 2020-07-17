Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала свою пластику

На фото красотка была в лосинах и майке. Кумейко продемонстрировала продольный шпагат в спортзале. Волосы Анастасия собрала в хвост, чтобы не мешали, а руки расположила на ногах. Такой эффектный шпагат не может не конкурировать с Анастасией Волочковой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С продольным шпагатом у меня всегда было все отлично", - подписала красотка фото.

Украинцы не написали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Ох, какая".

Сообщалось, что популярная украинская певица и бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко поделилась архивными фото, на которых позирует без одежды.

Так, красотка решила напомнить о своих самых горячих снимках за 2016 год. Она поделилась фотографиями, на которых позировала совершенно без одежды. Так, на одном из снимков Кумейко стоит в повязке на голове и очках, при этом, кроме этого на ней нет ничего. Певица «скромно» прикрывает грудь руками.

Мы писали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко показала, как развлекает себя по утрам.

На кадрах Анастасия позирует в белой рубашке и шортах, стоя дома на кухне перед стулом. Волосы Кумейко решила оставить в хвостике, чтобы не мешали танцу.

Напомним, раскрепощенная экс-Nikita дала фору Волочковой, задрав ногу в лифте.

А еще Politeka писала, что горячая экс-Nikita покрутила пятой точкой перед камерой в прозрачном халатике.

Также Politeka сообщала, что фигуристая экс-Nikita без стыда показала красоту в прозрачном топе.



