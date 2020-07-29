Украинская Dj и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко поразила смелой выходкой в непристойном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Это фото посвящено Международному дню... губной помады. 💄💋 Кстати, когда готовила пост, то немного удивилась, что в среднем, женщина, которая красит губы хотя бы 5 дней в неделю, за свою жизнь съедает около 5 кг помады», — говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Кумейко позирует в наряде из одних веревочек без белья, демонстрируя аппетитные места на камеру. Из-за чрезмерно пикантного фото, знаменитость решила прикрыть интимные места стикером. На голове у красотки виднеется элегантная шляпа.
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«Анастасия, имей совесть! Чуть телефон из рук не выронил!», «Признаюсь, помада — это последнее, на что я смотрел», «Чуть челюсть не выронил», «невероятная девушка», «Ой ой ой,настоящая полицейская,класс🙌», «беспредел», — пишут они.
До этого мы рассказывали, как Анастасия Кумейко сверкнула красотой во время отдыха в бассейне
«Идеально», — коротко сказано в подписи.
Красотка позирует в мини-платье без белья просто посреди бассейна, демонстрируя на камеру идеальные изгибы. Матрас знаменитости сделан в виде картошки-фри, а параллельно красотка держит в руках порцию из популярного фаст-фуда.
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