Популярна російська телеведуча Настя Івлєєва з проєкту «Орел і Решка» вразила мережа дорогою покупкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Сьогодні унікальний день! Сьогодні, я виконала свою МРІЮ!💔 Про Lamborghini Aventador😱 я мріяла зі студентства! Я розуміла, що це абсолютно неймовірне бажання, в ті часи особливо!!! Але немає нічого неможливого! Мене розпирає від гордості! Тому що «Я САМА»! Зрозуміло, що немає нічого поганого в тому, коли хтось виконує вашу мрію за вас. Але, це ніяк не зрівняється з тим, коли ти робиш це САМОСТІЙНО!👊🏽», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Ивлеева позує поруч з дорогим суперкаром, прикриваючи обличчя маскою.Її шанувальники засипали кумира привітаннями, стверджуючи, що провідна заслужила такий подарунок: «У мене тупо пропав дар мови від побаченого! Настюха, молодець. Ти це заслужила. Пишаємося».

Як відомо, нещодавно у неї та її чоловіка діагностували китайський вірус.

Пізніше з'ясувалося, що автомобіль телеведуча придбала у відомого російського бізнесмена, бізнес якого на тлі карантину бізнес пішов угору.

«Приємно було віддати машину в хороші руки! Удачі на дорогах», — коротко говориться в повідомленні.

До цього ми розповідали, що телеведуча Настя Івлєєва, відома по шоу "Орел і Решка" не завжди була блондинкою

Нагадаємо, що Івлєєва спотворила обличчя косметикою і вразила новим відео: «Ось це тріснула».

Як раніше повідомляла Politeka, Івлєєва приголомшила рішенням про своє майбутнє, мережа кипить: «Я слово тримаю!».

Також Politeka писала, що Івлєєва підірвала мережу новим відео, затьмаривши Дуа Липу: «Бузова в запій піде».