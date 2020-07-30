Курс валют в Україні 30 липня вразить змінами, замість долара гривню атакує євро

Про це повідомляє Politeka.

Так, долар почне торги буквально з тієї ж позначки, що й учора: за сто «вічнозелених» доведеться викласти на 0,36 копійки більше. При цьому до середини дня валюта піднялася до 2769,57 гривні, однак потім її вдалося «приборкати».

А от євро навпаки, раптово підскочить на хвилі «затишшя»: торги почнуться з +1,57 грн.

Курс валют від НБУ на 30 липня:

100 доларів 2768,67;

100 євро — 3246,96 грн.

Відігратися гривня вирішить на російському рублі, десять з яких можна буде придбати за 3,8209 грн.

Як повідомлялося раніше, Мінекономіки опублікувало відносно позитивного прогноз по курсу долара в Україні.

Так, в Кабінеті міністрів прогнозують, що обмінний курс долара у 2021 році становитиме 29,1 гривні/$, на кінець року - 28,8 грн/$.

Про це йдеться в проєкті Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки", який був підготовлений Мінекономіки.

Відповідний проєкт постанови міститься в порядку денному засідання Кабміну на 29 липня, який буде розглянуто найближчим часом.

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